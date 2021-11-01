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В России третьи сутки подряд фиксируют более 40 тысяч случаев инфицирования COVID-19 за сутки

Киев • УНН

 • 13812 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 1 ноября, за прошедшие сутки в России выявлено 40 402 новых случаев заболевания COVID-19, пишет УНН.

В России третьи сутки подряд фиксируют более 40 тысяч случаев инфицирования COVID-19 за сутки

Детали

Более 40 тысяч заболевших за сутки фиксируется в России третий день подряд.

Умерли за прошедшие сутки 1 155 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Всего с начала пандемии заразились коронавирусной инфекцией 8 554 192 человека, умерли 239 693 человека, болевших COVID-19.

Первое место по новым выявленным случаям ковида занимает Москва, где за сутки заболели 7 103 человека.

По сравнению с предыдущим днем суточная заболеваемость снизилась на 500 человек. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве остается непростой, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. За последнюю неделю госпитализированы около 10 тысяч пациентов с COVID-19.

Дополнение

Осенью 2021 года из-за распространения штамма дельта в России начался новый всплеск заболеваемости COVID-19. Оперативный штаб почти ежедневно отчитывается об антирекордах по количеству заболевших и умерших от ковида. При этом в Минздраве РФ считают, что пик заболеваемости в стране еще не достигнут. С 30 октября по 7 ноября в стране объявлен режим нерабочих дней. В некоторых регионах он начал действовать раньше.

Стоит добавить, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с оккупированных украинских АР Крым и Севастополя.

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