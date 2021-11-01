У Росії третю добу поспіль фіксують більше 40 тисяч випадків інфікування COVID-19 за добу

Деталі

Більше 40 тисяч хворих за добу фіксується в Росії третій день поспіль.

Померли за минулу добу 1 155 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19.

Всього з початку пандемії заразилися коронавірусною інфекцією 8 554 192 людини, померли 239 693 людини, хворих COVID-19.

Перше місце за новими виявленими випадками ковіду займає Москва, де за добу захворіли 7 103 людини.

Порівняно з попереднім днем добова захворюваність знизилася на 500 осіб. Ситуація з поширенням коронавірусної інфекції в Москві залишається непростою, заявив мер Москви Сергій Собянін. За останній тиждень госпіталізовано близько 10 тисяч пацієнтів з COVID-19.

Доповнення

Восени 2021 року через поширення штаму дельта в Росії почався новий спалах захворюваності на COVID-19. Оперативний штаб майже щодня звітує про антирекорди за кількістю хворих і померлих від ковіду. При цьому в МОЗ РФ вважають, що піку захворюваності в країні ще не досягнуто. З 30 жовтня по 7 листопада в країні оголошено режим неробочих днів. У деяких регіонах він почав діяти раніше.

Варто додати, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з окупованих українських АР Крим і Севастополя.