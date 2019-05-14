В России случилось второе за день ЧП с самолётами
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Utair, вылетевший из Москвы в Милан, совершил экстренную посадку Внуково. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передаёт УНН.
"Самолет компании Utair "Москва—Милан" совершил экстренную посадку во Внуково. Боинг вырабатывал топливо, сделал несколько кругов в воздухе и благополучно приземлился в аэропорту", - говорится в сообщении.
По информации российского издания ТАСС, экстренная посадка понадобилась из-за возникших проблем с шасси.
Ранее во вторник Telegram-канал сообщал о том, что самолёт Аэрофлота "Калининград-Москва" подал сигнал бедствия.
"В небе борт находился уже 40 минут. После сигнала Боинг 737 продолжил маршрут в Шереметьево, сейчас готовится к посадке", - говорилось в сообщении.
Позже Mash отметил, что "ситуация нормализовалась, борт продолжает полет в штатном режиме".
Как сообщал УНН, самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. В "Аэрофлоте" заявили о вспышке двигателя после посадки. В СК РФ заявляли, что в результате катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек.
Следственный комитет России назвал версии авиакатастрофы в Шереметьево - недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неисправность самолета или неблагоприятные метеоусловия.
Основной причиной катастрофы в Шереметьево назвали ошибки пилотов.