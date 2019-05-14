У Росії сталась друга за день НП з літаками
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Пасажирський Boeing 737-800 авіакомпанії Utair, що вилетів з Москви до Мілана, здійснив екстрену посадку у Внуково. Про це повідомляє Telegram-канал Mash, передає УНН.
"Літак компанії Utair "Москва-Мілан" здійснив екстрену посадку у Внуково. Боїнг виробляв паливо, зробив кілька кіл в повітрі і благополучно приземлився в аеропорту", - йдеться в повідомленні.
За інформацією російського видання ТАСС, екстрена посадка знадобилася через виниклі проблеми з шасі.
Раніше у вівторок Telegram-канал повідомляв про те, що літак Аерофлоту "Калінінград-Москва" подав сигнал лиха.
"У небі борт знаходився вже 40 хвилин. Після сигналу Боїнг 737 продовжив маршрут у Шереметьєво, зараз готується до посадки", - говорилося в повідомленні.
Пізніше Mash зазначив, що "ситуація нормалізувалася, борт продовжує політ в штатному режимі".
Як повідомляв УНН, літак SSJ-100 авіакомпанії "Аерофлот" 5 травня здійснив аварійну посадку в аеропорту Шереметьєво. В "Аерофлоті" заявили про спалах двигуна після посадки. У СК РФ заявляли, що в результаті катастрофи літака SSJ-100 в аеропорту Шереметьєво загинула 41 людина.
Слідчий комітет Росії назвав версії авіакатастрофи в Шереметьєво - недостатня кваліфікація пілотів і диспетчерів, несправність літака або несприятливі метеоумови.
Основною причиною катастрофи в Шереметьєво назвали помилки пілотів.