В России рассказали, как "спасали" в 2014 году деньги на счетах Черноморского флота

“В конце февраля возникла угроза блокирования денежных средств на счетах Черноморского флота РФ, открытых в украинских кредитных организациях. Немедленно был организован мониторинг ситуации, и во взаимодействии с крупными российскими банками мы нашли решения, позволившие сохранить бюджетные деньги”, — рассказала Шевцова.

По ее словам, уже в начале марта 2014 года российские военнослужащие в Крыму досрочно получили денежное довольствие, а еще через пару недель все деньги российского бюджета в наличном виде были собраны в воинских кассах и в последствии под усиленной охраной переданы в казну.

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“Параллельно в кратчайший срок мы организовали финансовое обеспечение Черноморского флота через полевые учреждения Банка России и обеспечили конвертацию остатков бюджетного финансирования в гривнах в рубли. Одновременно мы прекратили финансирование Черноморского флота через иностранный банк, что позволило своевременно и бесперебойно организовать финансовое обеспечение воинских частей, дислоцированных на территории Республики Крым и города Севастополя”, — сказала Шевцова.

Напомним, 18 марта 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о "принятии" Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Накануне в Крыму состоялся "референдум" о статусе Крыма после чего в Верховной Раде АРК приняли постановление "О независимости Крыма".