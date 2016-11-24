В.Путин: границы России нигде не заканчиваются
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президент РФ Владимир Путин заявил, что границы России нигде не заканчиваются. Об этом он сказал на церемонии вручения премий Российского географического общества, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Во время церемонии В.Путин пообщался с победителями телепроектов, посвященных географии. В частности, президент спросил у девятилетнего Мирослава, где заканчиваются границы России. Мальчик ответил, что "границы России заканчиваются через Берингов пролив с США".
"Границы России нигде не заканчиваются", - сказал в ответ В.Путин и добавил, что это шутка.
Напомним, 18 марта 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о "принятии" Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Накануне в Крыму состоялся "референдум" о статусе Крыма после чего в Верховной Раде АРК приняли постановление "О независимости Крыма".
14 сентября прошлого года в аннексированном РФ Крыму прошли "выборы" по российскому законодательству в "Государственный совет", а в Севастополе - в "законодательное собрание" города.