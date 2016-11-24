В.Путін: кордони Росії ніде не закінчуються

Під час церемонії В.Путін поспілкувався з переможцями телепроектів, присвячених географії. Зокрема, президент запитав у дев’ятирічного Мирослава, де закінчуються кордони Росії. Хлопчик відповів, що “кордони Росії закінчуються через Берингову протоку зі США”.

“Кордони Росії ніде не закінчуються”, — сказав у відповідь В.Путін і додав, що це жарт.

Нагадаємо, 18 березня 2014 року президент Російської Федерації Володимир Путін підписав закон про “прийняття” Криму і Севастополя до складу Російської Федерації. Напередодні у Криму відбувся “референдум” про статус Криму після чого у Верховній Раді АРК прийняли постанову “Про незалежність Криму”.

14 вересня минулого року в анексованому РФ Криму відбулися “вибори” за російським законодавством в “Державну раду”, а в Севастополі — в “законодавчі збори” міста.