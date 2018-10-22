У Росії розповіли, як "рятували" в 2014 році гроші на рахунках Чорноморського флоту

"У кінці лютого виникла загроза блокування коштів на рахунках Чорноморського флоту РФ, відкритих в українських кредитних організаціях. Негайно було організовано моніторинг ситуації, і у взаємодії з великими російськими банками ми знайшли рішення, що дозволили зберегти бюджетні гроші", - розповіла Шевцова.

За її словами, вже на початку березня 2014 року російські військовослужбовці в Криму достроково отримали грошове забезпечення, а ще через пару тижнів всі гроші російського бюджету готівкою були зібрані у військових касах і надалі під посиленою охороною передані в російську казну.

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"Паралельно в найкоротший термін ми організували фінансове забезпечення Чорноморського флоту через польові установи Банку Росії і забезпечили конвертацію залишків бюджетного фінансування в гривнях в рублі. Одночасно ми припинили фінансування Чорноморського флоту через іноземний банк, що дозволило своєчасно і безперебійно організувати фінансове забезпечення військових частин, дислокованих на території Республіки Крим та міста Севастополя", - сказала Шевцова.

Нагадаємо, 18 березня 2014 року президент Російської Федерації Володимир Путін підписав закон про "прийняття" Криму і Севастополя до складу Російської Федерації. Напередодні в Криму відбувся "референдум" про статус Криму, після чого у Верховній Раді АРК прийняли постанову "Про незалежність Криму".