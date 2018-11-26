В России рассказали о состоянии раненых украинских моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Трое украинских военных, получившие в воскресенье ранения в результате обстрела со стороны российских кораблей, находятся в больнице в Керчи, их состояние стабильно. Об этом сообщили ТАСС в медицинском учреждении, передает УНН.
"Стабильное состояние их, все нормально, не ухудшается. Себя чувствуют прекрасно", - сказал собеседник агентства, уточнив, что сейчас в больнице дежурят следователи.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранения и взятие в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых - тяжело.