У Росії розповіли про стан поранених українських моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Троє українських військових, які отримали в неділю поранення в результаті обстрілу з боку російських кораблів, знаходяться в лікарні в Керчі, їхній стан стабільний. Про це повідомили ТАСС в медичному закладі, передає УНН.
"Стабільний стан їх, все нормально, не погіршується. Себе почувають прекрасно", - сказав співрозмовник агентства, уточнивши, що зараз в лікарні чергують слідчі.
Як повідомляв УНН, в МЗС України заявили про збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь, а також поранення і взяття в полон членів їх екіпажів і висловили з цього приводу категоричний протест Російської Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - важко.