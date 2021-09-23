В России боевой вертолет ФСБ совершил жесткую посадку - Baza

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 129613 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 145848 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 121191 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 118676 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 152636 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 124175 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 167302 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143476 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179789 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 173063 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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В России боевой вертолет ФСБ совершил жесткую посадку - Baza

В России боевой вертолет ФСБ совершил жесткую посадку - Baza

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. В четверг, 23 сентября, на Камчатке военный вертолет Ка-27 российской Федеральной службы безопасности (ФСБ), который вылетел на учебный полет, совершил жесткую посадку. Об этом сообщили в Telegram-канале Baza, пишет УНН.

Детали

По предварительным данным, на борту вертолета находилось три человека. О судьбе экипажа пока ничего неизвестно. Поиски Ка-27 начнут на рассвете.

Последний раз вертолет видели на радарах близ горы Острая. Продолжаются поисково-спасательные работы.

Дополнение

20 сентября студент первого курса юрфака Пермского госуниверситета Тимур Бекмансуров пришел с ружьем Huglu в кампус своего вуза и устроил бойню .

Погибли шесть человек, 28 получили огнестрельные ранения и различные травмы.

Через считанные минуты выяснилось, что стрелок написал письмо - манифест, в котором назвал его окружение "биомусор" и подробно описал как в течение нескольких лет готовился убивать. Президент РФ Владимир Путин назвал событие огромной трагедией, в Пермь с проверками вылетели генералы и федеральные министры. За кадром, однако, осталась семья "колумбайнера". Как удалось выяснить журналистам, трагедии могло и вовсе не произойти, "обрати кто внимание на неадекватное ребенка и его странных родителей".

Позже стало известно, что отец убийцы работает наемником и воевал на стороне боевиков на оккупированной территории Донбасса.

 

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