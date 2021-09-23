В России боевой вертолет ФСБ совершил жесткую посадку - Baza
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. В четверг, 23 сентября, на Камчатке военный вертолет Ка-27 российской Федеральной службы безопасности (ФСБ), который вылетел на учебный полет, совершил жесткую посадку. Об этом сообщили в Telegram-канале Baza, пишет УНН.
Детали
По предварительным данным, на борту вертолета находилось три человека. О судьбе экипажа пока ничего неизвестно. Поиски Ка-27 начнут на рассвете.
Последний раз вертолет видели на радарах близ горы Острая. Продолжаются поисково-спасательные работы.
Дополнение
20 сентября студент первого курса юрфака Пермского госуниверситета Тимур Бекмансуров пришел с ружьем Huglu в кампус своего вуза и устроил бойню .
Погибли шесть человек, 28 получили огнестрельные ранения и различные травмы.
Через считанные минуты выяснилось, что стрелок написал письмо - манифест, в котором назвал его окружение "биомусор" и подробно описал как в течение нескольких лет готовился убивать. Президент РФ Владимир Путин назвал событие огромной трагедией, в Пермь с проверками вылетели генералы и федеральные министры. За кадром, однако, осталась семья "колумбайнера". Как удалось выяснить журналистам, трагедии могло и вовсе не произойти, "обрати кто внимание на неадекватное ребенка и его странных родителей".
Позже стало известно, что отец убийцы работает наемником и воевал на стороне боевиков на оккупированной территории Донбасса.