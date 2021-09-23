У Росії бойовий вертоліт ФСБ здійснив жорстку посадку - Baza
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У четвер, 23 вересня, на Камчатці військовий вертоліт Ка-27 російської Федеральної служби безпеки (ФСБ), який вилетів на навчальний політ, здійснив жорстку посадку. Про це повідомили в Telegram-каналі Baza, пише УНН.
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За попередніми даними, на борту гелікоптера перебувало троє осіб. Про долю екіпажу поки нічого невідомо. Пошуки Ка-27 розпочнуть на світанку.
Востаннє вертоліт бачили на радарах поблизу гори Гостра. Тривають пошуково-рятувальні роботи.
Доповнення
20 вересня у Росії студент першого курсу юрфаку Пермського держуніверситету Тимур Бекмансуров прийшов з рушницею Huglu в кампус свого вузу і влаштував бійню.
Загинули шестеро людей, 28 отримали вогнепальні поранення і різні травми.
Через лічені хвилини з'ясувалося, що стрілок написав лист - маніфест, в якому назвав його оточення "біосміттям" і докладно описав як протягом декількох років готувався вбивати. Президент РФ Володимир Путін назвав подію величезною трагедією, до Пермі з перевірками вилетіли генерали і федеральні міністри. За кадром, проте, залишилася сім'я "колумбайнера". Як вдалося з'ясувати журналістам, трагедії могло й зовсім не статися, "зверни хтось увагу на неадекватну дитину і його дивних батьків".
Пізніше стало відомо, що батько вбивці працює найманцем і воював на боці бойовиків на окупованій території Донбасу.