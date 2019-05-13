В России предлагают праздновать еще один День победы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Группа депутатов от фракции "Коммунистическая партия Российской Федерации" внесла в Госдуму РФ законопроект о праздновании Дня Победы над милитаристской Японией. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на текст законопроекта.
Так, депутаты предлагают добавить в перечень дней воинской славы в РФ еще одну дату - "3 сентября - День Победы над милитаристской Японией".
По их убеждению, одной даты, которая содержится в действующем федеральном законе, "2 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)" недостаточно. Ведь не отражена суть события, связанная с полным разгромом вооруженных сил милитаристской Японии.
По мнению коммунистов, это праздник "поддержит территориальную целостность РФ на Дальнем Востоке и будет способствовать воспитанию патриотизма".
Как сообщал УНН, 9 мая парад в Москве прошел без авиации из-за погодных условий. Накануне репетиция парада состоялась с танками и авиацией.