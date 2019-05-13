В России предлагают праздновать еще один День победы

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 54338 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 81474 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 97615 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101653 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125099 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112193 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138173 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144720 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130181 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130229 просмотра

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В России предлагают праздновать еще один День победы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 мая. УНН. Группа депутатов от фракции "Коммунистическая партия Российской Федерации" внесла в Госдуму РФ законопроект о праздновании Дня Победы над милитаристской Японией. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на текст законопроекта.

Так, депутаты предлагают добавить в перечень дней воинской славы в РФ еще одну дату - "3 сентября - День Победы над милитаристской Японией".

По их убеждению, одной даты, которая содержится в действующем федеральном законе, "2 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)" недостаточно. Ведь не отражена суть события, связанная с полным разгромом вооруженных сил милитаристской Японии.

По мнению коммунистов, это праздник "поддержит территориальную целостность РФ на Дальнем Востоке и будет способствовать воспитанию патриотизма".

Как сообщал УНН, 9 мая парад в Москве прошел без авиации из-за погодных условий. Накануне репетиция парада состоялась с танками и авиацией.

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