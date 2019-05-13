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У Росії пропонують святкувати ще один День перемоги

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Група депутатів від фракції "комуністична партія Російської Федерації" внесла до Держдуми РФ законопроект про святкування Дня Перемоги над мілітаристською Японією. Про це повідомляє УНН, посилаючись на текст законопроекту.

Відтак депутати пропонують додати до переліку днів військової слави в РФ ще одну дату – "3 вересня — День Перемоги над мілітаристською Японією".

За їхнім переконанням, однієї дати, які міститься у чинному федеральному законі, "2 вересня — День закінчення Другої світової війни (1945 рік)" недостатньо. Адже не відображена суть події, яка пов’язана з повним розгромом збройних сил мілітаристської Японії.

На думку комуністів, це свято "підтримає територіальну цілісність РФ на Далекому Сході та сприятиме вихованню патріотизму".

Як повідомляв УНН, 9 травня парад у Москві відбувся без авіації через погодні умови. Напередодні репетиція параду відбулася з танками й авіацією.

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