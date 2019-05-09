Погода вплинула на плани РФ провести парад до 9 травня

"У зв'язку з несприятливими погодними умовами в Московському регіоні прийнято рішення про скасування участі авіації в параді Перемоги на Червоній площі. Задіяні для участі в параді Перемоги на Червоній площі літаки і вертольоти повернуться на аеродроми базування", - сказав представник відомства.

Раніше повідомлялося, що в авіаційній частині параду повинні взяти участь вертольоти Мі-26, Мі-28НМ, Ка-52, а також Мі-35. Над головною площею країни повинні мали були пролетіти модернізовані стратегічні бомбардувальники Ту-95МСМ, стратегічні ракетоносці Ту-160 і бомбардувальники Ту-22М3. Військово-транспортну авіацію повинні були представити літаки Іл-76 і паливозаправник Іл-78. Крім того, в небі Москви повинні були з'явитися в єдиному строю пілотажні групи "Російські витязі" на винищувачах Су-30СМ і "Стрижі" на МіГ-29.

Авіація була зосереджена на дев'яти аеродромах в восьми регіонах Росії.

Нагадаємо, напередодні в Москві відбулася репетиція параду до 9 травня з танками і авіацією.