Погода повлияла на планы РФ провести парад к 9 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Авиация не будет участвовать в параде Победы на Красной площади в Москве из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, передает УНН.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями в Московском регионе принято решение об отмене участия авиации в параде Победы на Красной площади. Задействованные для участия в параде Победы на Красной площади самолеты и вертолеты вернутся на аэродромы базирования", - сказал представитель ведомства.
Ранее сообщалось, что в авиационной части парада должны принять участие вертолеты Ми-26, Ми-28НМ, Ка-52, а также Ми-35. Над главной площадью страны должны были пролететь модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-95МСМ, стратегические ракетоносцы Ту-160 и бомбардировщики Ту-22М3. Военно-транспортную авиацию должны были представить самолеты Ил-76 и топливозаправщик Ил-78. Кроме того, в небе Москвы должны были появиться в едином строю пилотажные группы "Русские витязи" на истребителях Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29.
Авиация была сосредоточена на девяти аэродромах в восьми регионах России.
Напомним, накануне в Москве состоялась репетиция парада к 9 мая с танками и авиацией.