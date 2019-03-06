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В России ужесточили ответственность за оскорбление власти в интернете

В России ужесточили ответственность за оскорбление власти в интернете

Киев  •  УНН

 • 9126 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Госдума РФ приняла во втором чтении законопроекты, предусматривающие ответственность за оскорбление власти и размещение фейковых новостей в интернете. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Сайт системы обеспечения законодательной деятельности РФ.

Первый законопроект предусматривает административную ответственность за распространение в интернете информации, которая выражает в неприличной форме "явное неуважение" к обществу, государству, госорганам и государственным символам. Штраф за такое правонарушение, согласно задумке законотворцев, составит от 30 000 до 100 000 руб. Повторное оскорбление обойдется нарушителю дороже – за него оштрафуют на сумму от 100 000 до 200 000 руб. или дадут административный арест на 15 суток (в случае повторного нарушения). Каждое новое оскорбление государства в интернете обойдется уже в 200 000–300 000 руб.

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Также депутаты приняли законопроект, который наделяет прокурора правом обращаться в Роскомнадзор, который сможет блокировать сайты с информацией, которая оскорбляет государство или человека. Роскомнадзор сможет заблокировать ресурс, если он в течение суток после обращения ведомства не удалит запрещённую информацию. В первоначальной версии документа планировалось штрафовать за неуважение максимум на 5000 руб. Во втором чтении депутаты приняли документ с поправкой, по которой максимальный штраф равен 300 000 руб., что в 60 раз больше.

Также приняли "антифейковый" законопроект, который запрещает распространять в интернете информацию, которая создает "угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения порядка и общественной безопасности, угрозу создания помех функционирования или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи".

Таким образом, состав правонарушения ко второму чтению расширился: при внесении законопроекта речь шла только об информации, которая "создает угрозу жизни или здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности". В этот документ депутаты ко второму чтению также приняли поправки с увеличением суммы штрафов. Первое размещение фейковой новости обойдется гражданам в 30 000–100 000 руб. Должностных лиц оштрафуют на сумму от 60 000 до 200 000 руб., а юридических – от 200 000 до 500 000 руб. Максимальная сумма штрафа за фейки будет назначаться в случае, если их публикация повлекла за собой смерть человека, причинение вреда здоровью человека или имуществу – 400 000 руб. для граждан, 900 000 руб. для должностных лиц и 1,5 млн руб. для юридических лиц.

Законопроект также предусматривает немедленную блокировку ресурса, на котором эта информация была размещена. Ко второму чтению депутаты разрешили зарегистрированным СМИ самостоятельно удалять фейковые новости в течение суток после получения уведомления от Роскомнадзора.

Отметим, что законопроекты прошли первое чтение в конце января текущего года. Обе инициативы не поддержали Генпрокуратура, Роскомнадзор и Минюст.

Напомним, российские СМИ снимали на оккупированной территории фейковые видео про "обстрелы со стороны ОС".

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