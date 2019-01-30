Разведка: российские СМИ снимали на оккупированной территории фейковые видео про "обстрелы со стороны ОС"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российским оккупационным режимом начата подготовка очередного цикла фейковых видеоматериалов (новостей) антиукраинской направленности на временно оккупированной территории Востока Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"В частности, 25-29 января этого года вдоль линии разграничения на Луганском, Донецком и Мариупольском направлениях съемочные группы российских СМИ с привлечением личного состава и военной техники частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ проводили съемки фейковых видеосюжетов для фабрикации недостоверных сообщений о т. н. "нарушение украинской стороной режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в манипулятивный способ противник пытается навязать международному сообществу убеждение о намерениях Украины "силовым путем решить конфликт на Донбассе" и усилить антиукраинские настроения среди населения временно оккупированной территорий Донецкой и Луганской областей.
Как сообщал УНН, Россия угрозами вербовала офицеров ВСУ по доступом к гостайне.