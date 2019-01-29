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Росія погрозами вербувала офіцерів ЗСУ з доступом до держтаємниці

Росія погрозами вербувала офіцерів ЗСУ з доступом до держтаємниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. СБУ встановили два факти контактів офіцерів Збройних сил України з російськими спецслужбами, що погрозами намагались вивідати державну таємницю. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СБУ.

Військових намагались завербувати під час їхнього перебування у дипломатичних установах Росії в Україні та особистого візиту до окупованого Донбасу. Від них вимагали інформацію з оборонної сфери України.

Зазначається, що на українців чинили психологічний та фізичний тиск, погрожували життю та здоров’ю членів їх родин. При цьому офіцери не вчинили протиправних дій, яких вимагали російські спецслужби, і завчасно повідомили про спроби вербування.

СБУ закликала громадян уникати поїздок до окупованого Донбасу та Росії, а також попередила, що про всі надходження вербувальних пропозицій необхідно сповістити правоохоронців.

Раніше УНН повідомляв, що згідно з аналізом документів "приватної військової компанії Вагнера", яка ймовірно є таємним підрозділом російської розвідки, у лавах найманців присутні громадяни України – колишні військовослужбовці ВМС.

Українські Національні Новини

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