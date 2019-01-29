Россия угрозами вербовала офицеров ВСУ с доступом к гостайне
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. СБУ установили два факта контактов офицеров Вооруженных сил Украины с российскими спецслужбами, которые угрозами пытались выведать государственную тайну. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Военных пытались завербовать во время их пребывания в дипломатических учреждениях России в Украине и личного визита на оккупированный Донбасс. От них требовали информацию по оборонной сфере Украины.
Отмечается, что на украинцев оказывали психологическое и физическое давление, угрожали жизни и здоровью членов их семей. При этом офицеры не совершили противоправных действий, которых требовали российские спецслужбы, и заблаговременно сообщили о попытках вербовки.
СБУ призвала граждан избегать поездок на оккупированный Донбасс и в Россию, а также предупредила, что о всех случаях поступления вербовочных предложений необходимо известить правоохранителей.
Ранее УНН сообщал, что согласно анализу документов "частной военной компании Вагнера", которая предположительно является тайным подразделением российской разведки, в рядах наемников присутствуют граждане Украины - бывшие военнослужащие ВМС.