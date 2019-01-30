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Розвідка: російські ЗМІ знімали на окупованій території фейкові відео про "обстріли з боку ОС"

Розвідка: російські ЗМІ знімали на окупованій території фейкові відео про "обстріли з боку ОС"

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російським окупаційним режимом розпочато підготовку чергового циклу фейкових відеоматеріалів (новин) антиукраїнської спрямованості на тимчасово окупованій території Сходу України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.

"Зокрема, 25-29 січня ц. р. вздовж лінії розмежування на Луганському, Донецькому та Маріупольському напрямках знімальні групи російських ЗМІ із залученням особового складу та військової техніки частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ проводили зйомки фейкових відеосюжетів для фабрикування недостовірних повідомлень про т. зв. "порушення українською стороною режиму припинення вогню", - сказано у повідомлені. 

У прес-службі додали, що у такий маніпулятивний спосіб противник намагається нав’язати міжнародній спільноті переконання про наміри України "силовим шляхом вирішити конфлікт на Донбасі" та посилити антиукраїнські настрої серед населення тимчасово окупованої території Донецької і Луганської областей.

Як повідомляв УНН, Росія погрозами вербувала офіцерів ЗСУ з доступом до держтаємниці

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