Розвідка: російські ЗМІ знімали на окупованій території фейкові відео про "обстріли з боку ОС"

"Зокрема, 25-29 січня ц. р. вздовж лінії розмежування на Луганському, Донецькому та Маріупольському напрямках знімальні групи російських ЗМІ із залученням особового складу та військової техніки частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ проводили зйомки фейкових відеосюжетів для фабрикування недостовірних повідомлень про т. зв. "порушення українською стороною режиму припинення вогню", - сказано у повідомлені.

У прес-службі додали, що у такий маніпулятивний спосіб противник намагається нав’язати міжнародній спільноті переконання про наміри України "силовим шляхом вирішити конфлікт на Донбасі" та посилити антиукраїнські настрої серед населення тимчасово окупованої території Донецької і Луганської областей.



Як повідомляв УНН, Росія погрозами вербувала офіцерів ЗСУ з доступом до держтаємниці.