Розвідка: російські ЗМІ знімали на окупованій території фейкові відео про "обстріли з боку ОС"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російським окупаційним режимом розпочато підготовку чергового циклу фейкових відеоматеріалів (новин) антиукраїнської спрямованості на тимчасово окупованій території Сходу України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
"Зокрема, 25-29 січня ц. р. вздовж лінії розмежування на Луганському, Донецькому та Маріупольському напрямках знімальні групи російських ЗМІ із залученням особового складу та військової техніки частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ проводили зйомки фейкових відеосюжетів для фабрикування недостовірних повідомлень про т. зв. "порушення українською стороною режиму припинення вогню", - сказано у повідомлені.
У прес-службі додали, що у такий маніпулятивний спосіб противник намагається нав’язати міжнародній спільноті переконання про наміри України "силовим шляхом вирішити конфлікт на Донбасі" та посилити антиукраїнські настрої серед населення тимчасово окупованої території Донецької і Луганської областей.
Як повідомляв УНН, Росія погрозами вербувала офіцерів ЗСУ з доступом до держтаємниці.