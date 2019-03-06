У Росії посилили відповідальність за образу влади в інтернеті

Перший законопроект передбачає адміністративну відповідальність за поширення в інтернеті інформації, яка виражає в непристойній формі "явну неповагу" до суспільства, державі, держорганам і державним символам. Штраф за таке правопорушення, відповідно до задуму законотворців, складе від 30 000 до 100 000 руб. Повторне образу обійдеться порушникові дорожче - за нього оштрафують на суму від 100 000 до 200 000 руб. або дадуть адміністративний арешт на 15 діб (у разі повторного порушення). Кожне нове образу держави в інтернеті обійдеться вже в 200 000-300 000 руб.

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Також депутати прийняли законопроект, який наділяє прокурора правом звертатися в Роскомнадзор, який зможе блокувати сайти з інформацією, яка ображає державу або людину. Роскомнадзор зможе заблокувати ресурс, якщо він протягом доби після звернення відомства не видалить заборонену інформацію. У початковій версії документа планувалося штрафувати за неповагу максимум на 5000 руб. У другому читанні депутати ухвалили документ з поправкою, по якій максимальний штраф дорівнює 300 000 руб., що в 60 разів більше.

Також прийняли "антифейковий" законопроект, який забороняє поширювати в інтернеті інформацію, яка створює "загрозу заподіяння шкоди життю або здоров'ю громадян, майну, загрозу масового порушення порядку та громадської безпеки, загрозу створення перешкод функціонування або припинення функціонування об'єктів життєзабезпечення, транспортної або соціальної інфраструктури, кредитних організацій, об'єктів енергетики, промисловості або зв'язку".

Таким чином, склад правопорушення до другого читання розширився: при внесенні законопроекту йшлося тільки про інформацію, яка "створює загрозу життю або здоров'ю громадян, масового порушення громадського порядку або суспільної безпеки". В цей документ депутати до другого читання також прийняли поправки зі збільшенням суми штрафів. Перше розміщення фейковий новини обійдеться громадянам в 30 000-100 000 руб. Посадових осіб оштрафують на суму від 60 000 до 200 000 руб., а юридичних - від 200 000 до 500 000 руб. Максимальна сума штрафу за фейки призначатиметься у разі, якщо їх публікація спричинила за собою смерть людини, заподіяння шкоди здоров'ю людини або майну - 400 000 руб. для громадян, 900 000 руб. для посадових осіб і 1,5 млн руб. для юридичних осіб.

Законопроект також передбачає негайне блокування ресурсу, на якому ця інформація була розміщена. До другого читання депутати дозволили зареєстрованим ЗМІ самостійно видаляти фейковий новини протягом доби після отримання повідомлення від Роскомнадзора.

Відзначимо, що законопроекти пройшли перше читання в кінці січня поточного року. Обидві ініціативи не підтримали Генпрокуратура, Роскомнадзор і Мін'юст.

Нагадаємо, російські ЗМІ знімали на окупованій території фейкове відео про "обстріл з боку ОС".