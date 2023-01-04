В россии партизаны остановили движение поездов и военных эшелонов - разведка

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"В ночь на 4 января в россии партизаны в очередной раз остановили движение гражданских поездов и военных эшелонов на участке Транссибирской железной дороги в районе Красноярска. В новом 2023 году это уже по крайней мере шестой случай уничтожения блоков сигнализации, централизации и блокировки на железной дороге в разных регионах россии, что приводит к нарушениям в графиках движения военных эшелонов", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в 2022 году было зафиксировано около 40 таких случаев, а также случаи уничтожения железнодорожных трансформаторов и локомотивов. В разведке отметили, что существенная активизация "рельсовых партизан" в России произошла после объявления путинским режимом частичной мобилизации.

Напомним

Сегодня, 4 января, во временно оккупированном Крыму в районе Бельбека прогремели взрывы. Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев утверждает, что якобы системы ПВО сбили два БПЛА