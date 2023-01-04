В россии партизаны остановили движение поездов и военных эшелонов - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В россии, в ночь на 4 января, на участке Транссибирской железной дороги партизаны остановили движение гражданских поездов и военных эшелонов. Это по крайней мере шестой случай сопротивления в 2023 году, пишет УНН со ссылкой на Генеральное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram.
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"В ночь на 4 января в россии партизаны в очередной раз остановили движение гражданских поездов и военных эшелонов на участке Транссибирской железной дороги в районе Красноярска. В новом 2023 году это уже по крайней мере шестой случай уничтожения блоков сигнализации, централизации и блокировки на железной дороге в разных регионах россии, что приводит к нарушениям в графиках движения военных эшелонов", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что в 2022 году было зафиксировано около 40 таких случаев, а также случаи уничтожения железнодорожных трансформаторов и локомотивов. В разведке отметили, что существенная активизация "рельсовых партизан" в России произошла после объявления путинским режимом частичной мобилизации.
Напомним
Сегодня, 4 января, во временно оккупированном Крыму в районе Бельбека прогремели взрывы. Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев утверждает, что якобы системы ПВО сбили два БПЛА