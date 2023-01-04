У росії партизани зупинили рух потягів та військових ешелонів - розвідка

Цитата

"В ніч на 4 січня у росії партизани вчергове зупинили рух цивільних потягів та військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці у районі красноярська. У новому 2023 році це вже принаймні шостий випадок знищення блоків сигналізації, централізації та блокування на залізниці у різних регіонах росії, що призводить до порушень у графіках руху військових ешелонів", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що у 2022 році було зафіксовано близько 40 таких випадків, а також випадки знищення залізничних трансформаторів та локомотивів. У розвідці відзначили, що суттєва активізація "рейкових партизанів" у росії відбулася після оголошення путінським режимом часткової мобілізації.

Нагадаємо

Сьогодні, 4 січня, у тимчасово окупованому Криму в районі Бельбека прогриміли вибухи. Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв стверджує, що нібито системи ППО збили два БПЛА