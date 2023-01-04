У Криму знову "бавовна": окупанти заявляють про збиті БПЛА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У тимчасово окупованому Криму в районі Бельбека прогриміли вибухи. Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв стверджує, що нібито системи ППО збили два БПЛА, передає УНН.
Цитата
«Вранці системи ППО збили два БПЛА над морем у районі Бельбека. Усі служби працюють у штатному режимі», - написав развожаєв.
Доповнення
3 січня в тимчасово окупованому Криму в Джанкої прогриміли вибухи. Як повідомляли місцеві телеграм-канали, можливо, спрацювала ППО.
Раніше повідомлялося, що в Джанкої на півночі Криму прогриміли вибухи, імовірно, робота ППО.