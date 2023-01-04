У Криму знову "бавовна": окупанти заявляють про збиті БПЛА

Цитата

«Вранці системи ППО збили два БПЛА над морем у районі Бельбека. Усі служби працюють у штатному режимі», - написав развожаєв.

Доповнення

3 січня в тимчасово окупованому Криму в Джанкої прогриміли вибухи. Як повідомляли місцеві телеграм-канали, можливо, спрацювала ППО.

Раніше повідомлялося, що в Джанкої на півночі Криму прогриміли вибухи, імовірно, робота ППО.