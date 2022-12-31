В Крыму местные слышали взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Джанкое на севере Крыма прогремели взрывы, предположительно, работа ПВО. Об сообщает Крым.Реалии со ссылкой на местные телеграм-каналы, передает УНН.
Детали
Так в сети появились фотографии неба над Джанкоем. На нем видны конденсационные следы, которые возникают при работе ПВО. Также пользователи сети опубликовали видео, где слышны звуки взрывов и видны конденсационные следы в небе.
Напомним
В Севастополе во временно оккупированном Крыму сработала российская система ПВО, а в небе было видно две цели.