В Крыму местные слышали взрывы

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Джанкое на севере Крыма прогремели взрывы, предположительно, работа ПВО. Об сообщает Крым.Реалии со ссылкой на местные телеграм-каналы, передает УНН.

Детали

Так в сети появились фотографии неба над Джанкоем. На нем видны конденсационные следы, которые возникают при работе ПВО. Также пользователи сети опубликовали видео, где слышны звуки взрывов и видны конденсационные следы в небе.

Напомним

В Севастополе во временно оккупированном Крыму сработала российская система ПВО, а в небе было видно две цели.

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