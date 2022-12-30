Опять "хлопок": из оккупированного Севастополя сообщили о работе ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Севастополе во временно оккупированом Крыму сработала российская система ПВО, а в небе было видно две цели. Об этом сообщает Крым.Реалии, передает УНН.
Детали
По данным издания, над центром Севастополя был слышен громкий и раскатистый взрыв – в небе было видно две цели. Одна из них была сбита, а вторая улетела в сторону Инкермана, в небе остался белый след.
О работе системы ПВО также сообщил и назначенный рф "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
Напомним
Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что Украина будет возвращать оккупированный Крым комбинированным путем: и силой, и дипломатией.