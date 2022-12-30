Знову "бавовна": з окупованого Севастополя повідомили про роботу ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. У Севастополі у тимчасово окупованому Криму спрацювала російська система ППО, у небі було видно дві цілі. Про це повідомляє Крим.Реалії, передає УНН.
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За даними видання, над центром Севастополя було чути гучний і гуркотливий вибух – у небі було видно дві цілі. Одна з них була збита, а друга відлетіла у бік Інкермана, у небі залишився білий слід.
Про роботу системи ППО також повідомив і призначений рф "губернатор" Севастополя михайло развожаєв у своєму телеграм-каналі.
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