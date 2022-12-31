У Криму місцеві чули вибухи

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Так у мережі з'явилися фотографії неба над Джанкоєм. На ньому видно конденсаційні сліди, що виникають під час роботи ППО. Також користувачі мережі опублікували відео, де чути звуки вибухів та видно конденсаційні сліди в небі.

Нагадаємо

У Севастополі у тимчасово окупованому Криму спрацювала російська система ППО, а небі було видно дві мети.



