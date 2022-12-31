У Криму місцеві чули вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У Джанкої на півночі Криму пролунали вибухи, ймовірно, робота ППО. Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на місцеві телеграм-канали, передає УНН.
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Так у мережі з'явилися фотографії неба над Джанкоєм. На ньому видно конденсаційні сліди, що виникають під час роботи ППО. Також користувачі мережі опублікували відео, де чути звуки вибухів та видно конденсаційні сліди в небі.
Нагадаємо
У Севастополі у тимчасово окупованому Криму спрацювала російська система ППО, а небі було видно дві мети.