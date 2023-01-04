В Крыму снова "хлопок": оккупанты заявляют о cбитых БПЛА
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Во временно оккупированном Крыму в районе Бельбека прогремели взрывы. Так называемый "губернатор Севастополя" михаил развожаев утверждает, что якобы системы ПВО сбили два БПЛА , передает УНН.
Цитата
«Утром системы ПВО сбили два БПЛА над морем в районе Бельбека. Все службы работают в штатном режиме», - написал развожаев.
Дополнение
3 января во временно оккупированном Крыму в Джанкое прогремели взрывы. Как сообщали местные телеграм-каналы, возможно сработала ПВО.
Ранее сообщалось, что в Джанкое на севере Крыма прогремели взрывы, предположительно, работа ПВО.