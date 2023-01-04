В Крыму снова "хлопок": оккупанты заявляют о cбитых БПЛА

Цитата

«Утром системы ПВО сбили два БПЛА над морем в районе Бельбека. Все службы работают в штатном режиме», - написал развожаев.

Дополнение

3 января во временно оккупированном Крыму в Джанкое прогремели взрывы. Как сообщали местные телеграм-каналы, возможно сработала ПВО.

Ранее сообщалось, что в Джанкое на севере Крыма прогремели взрывы, предположительно, работа ПВО.