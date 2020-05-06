В России покончил с собой миллиардер Дмитрий Босов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Крупнейший акционер и глава совета директоров группы “Аллтек” Дмитрий Босов покончил с собой в своем доме в подмосковном поселке Усово. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Следователи устанавливают обстоятельства самоубийства миллиардера, совладельца угольных компаний „Востокуголь“ и „Сибантрацит“, Дмитрия Босова”, — сообщил изданию источник в правоохранительных органах.
Также представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что следователь в Одинцове начал проверку по факту смерти 52-летнего местного жителя.
“6 мая его тело... обнаружено родственниками на территории домовладения в селе Усово. Рядом с телом мужчины лежал пистолет Glock 19 gen 4”, — сообщила Врадий, не назвав имени погибшего.
Следователи осматривают место происшествия и опрашивают родственников погибшего. Устанавливаются причины его самоубийства.
В компании “Аллтек” не комментируют информацию о смерти председателя совета директоров компании.
“Мы пока не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию”, — сказали в компании.
Как сообщал УНН, в США покончил с собой сценарист фильмов ужасов о кукле Чаки.