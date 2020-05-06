В России покончил с собой миллиардер Дмитрий Босов

“Следователи устанавливают обстоятельства самоубийства миллиардера, совладельца угольных компаний „Востокуголь“ и „Сибантрацит“, Дмитрия Босова”, — сообщил изданию источник в правоохранительных органах.

Также представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что следователь в Одинцове начал проверку по факту смерти 52-летнего местного жителя.

“6 мая его тело... обнаружено родственниками на территории домовладения в селе Усово. Рядом с телом мужчины лежал пистолет Glock 19 gen 4”, — сообщила Врадий, не назвав имени погибшего.

Следователи осматривают место происшествия и опрашивают родственников погибшего. Устанавливаются причины его самоубийства.

В компании “Аллтек” не комментируют информацию о смерти председателя совета директоров компании.

“Мы пока не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию”, — сказали в компании.

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