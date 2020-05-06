У Росії наклав на себе руки мільярдер Дмитро Босов
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Найбільший акціонер і голова ради директорів групи "Аллтек" Дмитро Босов наклав на себе руки в своєму будинку в підмосковному селищі Усово. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС .
"Слідчі встановлюють обставини самогубства мільярдера, співвласника вугільних компаній "Востокуголь" і "Сибантрацит", Дмитра Босова", - повідомило виданню джерело в правоохоронних органах.
Також представник Головного слідчого управління СК по Московській області Ольга Врадій повідомила, що слідчий в Одинцово почав перевірку за фактом смерті 52-річного місцевого жителя.
"6 травня його тіло ... виявлено родичами на території домоволодіння в селі Усово. Поруч з тілом чоловіка лежав пістолет Glock 19 gen 4", - повідомила Врадій, не назвавши імені загиблого.
Слідчі оглядають місце події і опитують родичів загиблого. Встановлюються причини його самогубства.
У компанії "Аллтек" не коментують інформацію про смерть голови ради директорів компанії.
"Ми поки не можемо ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію", - сказали в компанії.
Як повідомляв УНН, в США наклав на себе руки сценарист фільмів жахів про ляльку Чакі.