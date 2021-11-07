В России жители многоэтажки обстреляли ремонтников лифтов из-за сильного шума
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В подмосковной Балашихе жильцы открыли стрельбу по ремонтникам лифтов из-за сильного шума. Об этом пишет УНН со ссылкой на телеграм-канале Mash.
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«В подмосковной Балашихе жильцы расстреляли ремонтников лифтов из-за сильного шума. Дело было на улице Чистопольской, дом 30 — лифты по указу губернатора области меняли быстро, у парней было разрешение на ночные работы, потому что иначе жильцам пришлось бы ходить пешком», - говориться в сообщении.
Детали
Сообщается, что обитателей нижних этажей грохот не устраивал: они сначала вызвали полицию, потом затеяли драку с мастерами, а когда лифтёры оказались сильнее и тут — вернулись со стволом. Информации о пострадавших пока нет.
Дополнение
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