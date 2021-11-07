У Росії мешканці багатоповерхівки обстріляли ремонтників ліфтів через сильний шум

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"У підмосковній Балашисі мешканці розстріляли ремонтників ліфтів через сильний шум. Справа була на вулиці Чистопольській, будинок 30 - ліфти за указом губернатора області міняли швидко, у хлопців був дозвіл на нічні роботи, тому що інакше мешканцям довелося б ходити пішки", - говориться в повідомленні.

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Повідомляється, що мешканців нижніх поверхів гуркіт не влаштовував: вони спочатку викликали поліцію, потім затіяли бійку з майстрами, а коли ліфтери виявилися сильнішими — повернулися зі стволом. Інформації про постраждалих поки немає.

Доповнення

Під час футбольного матчу в Красноярську п'яний чоловік вистрілив у 17-річного гравця з газового пістолета.