В России на футбольном матче пьяный мужчина выстрелил в 17-летнего игрока

Цитата

“Вчера в спорткомплексе „Изумруд“ около семи вечера шёл турнир по футболу. Одного из болельщиков переполняли эмоции после матча — пьяный 43-летний мужчина выкрикнул замечания, плюнул в одного из игроков команды оппонента и завязалась разборка. Мужчина достал газовый пистолет и выстрелил в плечо 17-летнему Александру”, — говориться в сообщении.

Детали

Сообщается, что спортсмена увезли на скорой в больницу № 20, а после всех процедур отпустили домой.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Дополнение

Житель российского города Сочи выстрелил в воздух из травматического пистолета в городском ТЦ “Моремолл” в результате конфликта на бытовой почве, мужчина и его оппонент задержаны.