У Росії на футбольному матчі п'яний чоловік вистрелив у 17-річного гравця

Цитата

“Вчора в спорткомплексі „Смарагд“ близько сьомої вечора йшов турнір з футболу. Одного з уболівальників переповнювали емоції після матчу-п'яний 43-річний чоловік вигукнув зауваження, плюнув в одного з гравців команди опонента і зав'язалася розбірки. Чоловік дістав газовий пістолет і вистрілив у плече 17-річному Олександру", — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що спортсмена відвезли на швидкій в лікарню № 20, а після всіх процедур відпустили додому.

Поліція з'ясовує всі обставини події, вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Доповнення

Житель російського міста Сочі вистрілив у повітря з травматичного пістолета в міському ТЦ "Моремолл" в результаті конфлікту на побутовому грунті, чоловік і його опонент затримані.