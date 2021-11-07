У Росії на футбольному матчі п'яний чоловік вистрелив у 17-річного гравця
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Під час футбольного матчу в Красноярську п'яний чоловік вистрілив у 17-річного гравця з газового пістолета. Про це пише УНН з посиланням на телеграм-канал Mash.
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“Вчора в спорткомплексі „Смарагд“ близько сьомої вечора йшов турнір з футболу. Одного з уболівальників переповнювали емоції після матчу-п'яний 43-річний чоловік вигукнув зауваження, плюнув в одного з гравців команди опонента і зав'язалася розбірки. Чоловік дістав газовий пістолет і вистрілив у плече 17-річному Олександру", — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що спортсмена відвезли на швидкій в лікарню № 20, а після всіх процедур відпустили додому.
Поліція з'ясовує всі обставини події, вирішується питання про порушення кримінальної справи.
Доповнення
Житель російського міста Сочі вистрілив у повітря з травматичного пістолета в міському ТЦ "Моремолл" в результаті конфлікту на побутовому грунті, чоловік і його опонент затримані.