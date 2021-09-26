В России мужчина открыл стрельбу из пистолета в ТЦ

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 129595 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 145825 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 121181 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 118666 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 152619 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 124171 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 167291 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 173063 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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В России мужчина открыл стрельбу из пистолета в ТЦ

В России мужчина открыл стрельбу из пистолета в ТЦ

Киев  •  УНН

 • 21498 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Житель российского города Сочи выстрелил в воздух из травматического пистолета в городском ТЦ "Моремолл" в результате конфликта на бытовой почве, мужчина и его оппонент задержаны. Об этом пишет российское агентство "ТАСС" со ссылкой на ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, передает УНН.

Цитата

“25 сентября в ТЦ „Моремолл“ между двумя мужчинами произошел конфликт, который возник на бытовой почве. Во время конфликта 22-летний местный житель выстрелил из травматического оружия вверх, оба мужчины задержаны и доставлены в дежурную часть отдела полиции”, — сообщили в пресс служба ГУ МВД РФ.

Детали

Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним

Накануне в зале суда в столице Индии Дели два псевдоюристы устроили стрельбу, в результате которой погибли 3 человека.

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