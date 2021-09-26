В России мужчина открыл стрельбу из пистолета в ТЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Житель российского города Сочи выстрелил в воздух из травматического пистолета в городском ТЦ "Моремолл" в результате конфликта на бытовой почве, мужчина и его оппонент задержаны. Об этом пишет российское агентство "ТАСС" со ссылкой на ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, передает УНН.
Цитата
“25 сентября в ТЦ „Моремолл“ между двумя мужчинами произошел конфликт, который возник на бытовой почве. Во время конфликта 22-летний местный житель выстрелил из травматического оружия вверх, оба мужчины задержаны и доставлены в дежурную часть отдела полиции”, — сообщили в пресс служба ГУ МВД РФ.
Детали
Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет.
Напомним
Накануне в зале суда в столице Индии Дели два псевдоюристы устроили стрельбу, в результате которой погибли 3 человека.