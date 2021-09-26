У Росії чоловік відкрив стрілянину з пістолета в ТЦ

Цитата

“25 вересня в ТЦ „Моремолл“ між двома чоловіками стався конфлікт, який виник на побутовому ґрунті. Під час конфлікту 22-річний місцевий житель зробив постріл з травматичної зброї вгору, обидва чоловіки затримані і доставлені до чергової частини відділу поліції”, — повідомили в пресслужбі ГУ МВС РФ.

Деталі

Уточнюється, що постраждалих в результаті інциденту немає.

Нагадаємо

Напередодні у залі суду в столиці Індії Делі два псевдоюристи влаштували стрілянину, внаслідок якої загинули 3 людей.