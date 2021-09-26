У Росії чоловік відкрив стрілянину з пістолета в ТЦ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Житель російського міста Сочі вистрілив в повітря з травматичного пістолета в міському ТЦ "Моремолл" в результаті конфлікту на побутовому ґрунті, чоловік і його опонент затримані. Про це пише російське агентство "ТАРС" із посиланням на ГУ МВС РФ по Краснодарському краю, передає УНН.
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“25 вересня в ТЦ „Моремолл“ між двома чоловіками стався конфлікт, який виник на побутовому ґрунті. Під час конфлікту 22-річний місцевий житель зробив постріл з травматичної зброї вгору, обидва чоловіки затримані і доставлені до чергової частини відділу поліції”, — повідомили в пресслужбі ГУ МВС РФ.
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Уточнюється, що постраждалих в результаті інциденту немає.
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