В России активиста, который носил передачи украинским морякам, могут посадить на 4 года

Такую информацию предоставила адвокат Котова Мария Эйсмонт.

Константин Котов - программист и общественный активист. Он стал первым обвиняемым по так называемой "дадинской" статье, которого отправили под арест во время следствия. Поводом для уголовного дела против Котова стали три административных протокола - за публикацию в фейсбуке с призывом на несогласованную акцию, а также за участие в несогласованных шествиях.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Константина Котова политическим заключенным.

Следствие по делу Котова завершилось в рекордные сроки - всего через день после предъявления обвинения. Всего он продолжался два с половиной дня. 12 августа Котова задержали, а уже 15-го следствие завершилось. 14 августа суд отправил Котова в СИЗО.

Статья о неоднократное нарушение правил проведения митинга получила неофициальное название "дадинськои" по имени оппозиционного активиста Ильдара Дадина. В 2015 году его приговорили к трем годам лишения свободы. В феврале 2017 года, после того как Конституционный суд России уточнил толкование статьи, приговор Дадина отменил Верховный суд за отсутствием состава преступления.

Напомним, в Крыму ФСБ пытала львовянина.