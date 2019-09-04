В России активиста, который носил передачи украинским морякам, могут посадить на 4 года

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 107218 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119711 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111318 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117506 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123579 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150035 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149843 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140634 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 192641 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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В России активиста, который носил передачи украинским морякам, могут посадить на 4 года

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. В России прокуратура запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для общественного активиста Константина Котова, которого обвиняют по "дадинской" статье - ст. 212.1 (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга и пр.) Уголовного кодекса России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Такую информацию предоставила адвокат Котова Мария Эйсмонт.

Константин Котов - программист и общественный активист. Он стал первым обвиняемым по так называемой "дадинской" статье, которого отправили под арест во время следствия. Поводом для уголовного дела против Котова стали три административных протокола - за публикацию в фейсбуке с призывом на несогласованную акцию, а также за участие в несогласованных шествиях.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Константина Котова политическим заключенным.

Следствие по делу Котова завершилось в рекордные сроки - всего через день после предъявления обвинения. Всего он продолжался два с половиной дня. 12 августа Котова задержали, а уже 15-го следствие завершилось. 14 августа суд отправил Котова в СИЗО.

Статья о неоднократное нарушение правил проведения митинга получила неофициальное название "дадинськои" по имени оппозиционного активиста Ильдара Дадина. В 2015 году его приговорили к трем годам лишения свободы. В феврале 2017 года, после того как Конституционный суд России уточнил толкование статьи, приговор Дадина отменил Верховный суд за отсутствием состава преступления.

Напомним, в Крыму ФСБ пытала львовянина.

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