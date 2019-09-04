В России активиста, который носил передачи украинским морякам, могут посадить на 4 года
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В России прокуратура запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для общественного активиста Константина Котова, которого обвиняют по "дадинской" статье - ст. 212.1 (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга и пр.) Уголовного кодекса России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Такую информацию предоставила адвокат Котова Мария Эйсмонт.
Константин Котов - программист и общественный активист. Он стал первым обвиняемым по так называемой "дадинской" статье, которого отправили под арест во время следствия. Поводом для уголовного дела против Котова стали три административных протокола - за публикацию в фейсбуке с призывом на несогласованную акцию, а также за участие в несогласованных шествиях.
Правозащитный центр "Мемориал" признал Константина Котова политическим заключенным.
Следствие по делу Котова завершилось в рекордные сроки - всего через день после предъявления обвинения. Всего он продолжался два с половиной дня. 12 августа Котова задержали, а уже 15-го следствие завершилось. 14 августа суд отправил Котова в СИЗО.
Статья о неоднократное нарушение правил проведения митинга получила неофициальное название "дадинськои" по имени оппозиционного активиста Ильдара Дадина. В 2015 году его приговорили к трем годам лишения свободы. В феврале 2017 года, после того как Конституционный суд России уточнил толкование статьи, приговор Дадина отменил Верховный суд за отсутствием состава преступления.
Напомним, в Крыму ФСБ пытала львовянина.