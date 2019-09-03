У Криму ФСБ катувала львів'янина - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. На території тимчасово окупованого Кримського півострова співробітники Федеральної служби безпеки Росії незаконно затримали громадянина України. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
"Спецслужби РФ здійснюють незаконні затримання наших співвітчизників під час перетину адміністративного кордону з тимчасово окупованою територією АР Крим. Після цього погрозами і шантажем намагаються залучити українців до конфіденційного співробітництва для виконання розвідувальних завдань на шкоду державній безпеці України", - йдеться в повідомленні.
Так співробітники ФСБ РФ у пункті пропуску "Джанкой" без пояснення причини затримали мешканця Львівської області.
Із застосуванням психологічного і фізичного тиску впродовж чотирьох годин вони вимагали від чоловіка надати інформацію про зв’язки у середовищі представників правоохоронних органів, військовослужбовців Збройних Сил України, місць дислокації їх підрозділів тощо.
Після відмови співпрацювати з російською спецслужбою, громадянина України через фізичні погрози змусили підписати документ, зміст якого він не усвідомлював, та повернули на контрольовану урядом України територію.
При цьому співробітники ФСБ РФ відібрали його автомобіль, документи на право володіння транспортним засобом і гроші у сумі 2 тисячі євро.
"Служба безпеки України застерігає, що в зоні ризику та підвищеної уваги спецслужб РФ перебуває широкий спектр наших співвітчизників – від військовослужбовців, представників правоохоронних органів, учасників АТО (ООС), представників патріотичних організацій, до пересічних громадян України, які виїжджають до РФ чи тимчасово окупованих територій для працевлаштування, з туристичною метою, відвідування родичів тощо", - повідомили у пресцентрі.
Також Служба безпеки України нагадує, що відповідно до положень ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації чи їх представників ніяких дій не вчиняв і добровільно заявив органам державної влади про свій зв’язок з ними і отримане завдання.
Нагадаємо, українські контррозвідники зафіксували грубі порушення норм міжнародного права з боку співробітників ФСБ РФ стосовно громадян України, які на законних підставах здійснюють вилов водних живих ресурсів в акваторії Азовського моря.