В Крыму ФСБ пытала львовянина - СБУ

"Спецслужбы РФ осуществляют незаконные задержания наших соотечественников при пересечении административной границы со временно оккупированной территорией АР Крым. После этого угрозами и шантажом пытаются привлечь украинцев к конфиденциальному сотрудничеству для выполнения разведывательных задач в ущерб государственной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Так сотрудники ФСБ РФ в пункте пропуска "Джанкой" без объяснения причины задержали жителя Львовской области.

С применением психологического и физического давления в течение четырех часов они требовали от мужчины предоставить информацию о связи в среде представителей правоохранительных органов, военнослужащих Вооруженных Сил Украины, мест дислокации их подразделений и тому подобное.

После отказа сотрудничать с российской спецслужбой, гражданина Украины через физические угрозы заставили подписать документ, содержание которого он не понимал, и вернули на контролируемую правительством Украины территорию.

При этом сотрудники ФСБ РФ отобрали его автомобиль, документы на право владения транспортным средством и деньги в сумме 2 тысячи евро.

"Служба безопасности Украины предостерегает, что в зоне риска и повышенного внимания спецслужб РФ находится широкий спектр наших соотечественников - от военнослужащих, представителей правоохранительных органов, участников АТО (ООС), представителей патриотических организаций, до рядовых граждан Украины, выезжающих в РФ или на временно оккупированные территории для трудоустройства, с туристической целью, посещение родственников и т.д.", - сообщили в пресс-центре.

Также Служба безопасности Украины напоминает, что в соответствии с положениями ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершал и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и полученном заданим.

Напомним, украинские контрразведчики зафиксировали грубые нарушения норм международного права со стороны сотрудников ФСБ РФ в отношении граждан Украины, которые на законных основаниях осуществляют вылов водных живых ресурсов в акватории Азовского моря.