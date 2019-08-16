ФСБ тероризує українців в Азовському морі — СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Українські контррозвідники зафіксували грубі порушення норм міжнародного права з боку співробітників ФСБ РФ стосовно громадян України, які на законних підставах здійснюють вилов водних живих ресурсів в акваторії Азовського моря. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
Зокрема у 2018 році представники берегової охорони ФСБ РФ незаконно затримали двох українців, які на риболовецькому човні перебували в акваторії Азовського моря неподалік Бердянська. Незважаючи на відсутність підстав для затримання, адже під час огляду українського судна не було виявлено жодних засобів лову, риби та заборонених до вільного обігу речей, українські громадяни у примусовому порядку були доставлені до міста Єйськ Краснодарського краю РФ.
Надалі, без присутності адвокатів, представників консульської установи чи інших уповноважених осіб, представники ФСБ РФ провели допити незаконно затриманих українців та вимагали підписати неправдиві свідчення про браконьєрський вилов водних живих ресурсів забороненими знаряддями лову.
У зв’язку з відмовою підписувати такі зізнання представники російської спецслужби вдалися до погроз інкримінувати диверсійну і шпигунську діяльність проти РФ, яка передбачає позбавлення волі терміном на 20 років.
"ФСБ РФ цинічно не приховує своїх методів, відверто заявляючи про проведення повторного огляду судна, під час якого буде "знайдено" зброю, вибухівку, наркотики тощо", - зазначили у спецслужбі.
Перебуваючи перед реальною загрозою тривалого тюремного ув’язнення, українські громадяни змушені були дати неправдиві свідчення. Стосовно них було розпочато кримінальну справу за ч. 3 ст. 256 та ч. 1. ст. 258-1 Кримінального кодексу РФ щодо незаконного рибного промислу. Українці перебували у різних місцях позбавлення волі на території РФ. Після звільнення на них був накладений штраф і конфісковано в дохід країни-агресора катер та інше особисте майно.
Нагадаємо, у липні цього року у РФ затримали корабель під прапором Молдови, на борту якого перебували 14 громадян України.