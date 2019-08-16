ФСБ терроризирует украинцев в Азовском море — СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Украинские контрразведчики зафиксировали грубые нарушения норм международного права со стороны сотрудников ФСБ РФ в отношении граждан Украины, которые на законных основаниях осуществляют вылов водных живых ресурсов в акватории Азовского моря. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
В частности в 2018 году представители береговой охраны ФСБ РФ незаконно задержали двух украинцев, которые на рыболовецкой лодке находились в акватории Азовского моря недалеко от Бердянска. Несмотря на отсутствие оснований для задержания, ведь при осмотре украинского судна не было обнаружено никаких средств лова, рыбы и запрещенных к свободному обращению вещей, украинские граждане в принудительном порядке были доставлены в город Ейск Краснодарского края.
В дальнейшем, без присутствия адвокатов, представителей консульского учреждения или иных уполномоченных лиц, представители ФСБ РФ провели допросы незаконно задержанных украинцев и требовали подписать ложные показания о браконьерском вылове водных живых ресурсов запрещенными орудиями лова.
В связи с отказом подписывать такие признания, представители российской спецслужбы прибегли к угрозам инкриминировать диверсионную и шпионскую деятельность против РФ, которая предусматривает лишение свободы сроком на 20 лет.
"ФСБ РФ цинично не скрывает своих методов, откровенно заявляя о проведении повторного осмотра судна, во время которого будет "найдено" оружие, взрывчатка, наркотики и т.д.", - отметили в спецслужбе.
Находясь перед реальной угрозой длительного тюремного заключения, украинские граждане вынуждены были дать ложные показания. В отношении них было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 и ч. 1 ст. 258-1 Уголовного кодекса РФ о незаконном рыбном промысле. Украинцы находились в разных местах лишения свободы на территории РФ. После освобождения на них был наложен штраф и конфисковано в доход страны-агрессора катер и другое личное имущество.
Напомним, в июле этого года в РФ задержали корабль под флагом Молдовы, на борту которого находились 14 граждан Украины.