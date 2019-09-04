У Росії активіста, який носив передачі українським морякам, можуть ув'язнити на 4 роки

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. У Росії прокуратура запросила 4 роки і 6 місяців колонії загального режиму для громадського активіста Костянтина Котова, якого обвинувачують за "дадінською" статтею – ст. 212.1 (неодноразове порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу тощо.) Кримінального кодексу Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Таку інформацію надала адвокат Котова Марія Ейсмонт.

Костянтин Котов – програміст і громадський активіст. Він став першим обвинувачуваним за так званою "дадінською" статтею, якого відправили під арешт під час слідства. Приводом для кримінальної справи проти Котова стали три адміністративні протоколи – за публікацію у фейсбуці із закликом на неузгоджену акцію, а також за участь у неузгоджених ходах.

Правозахисний центр "Меморіал" визнав Костянтина Котова політичним в’язнем.

Слідство у справі Котова завершилося в рекордні терміни – всього через день після висунення звинувачення. Всього воно тривало два з половиною дні. 12 серпня Котова затримали, а вже 15-го слідство завершилося. 14 серпня суд відправив Котова в СІЗО.

Стаття про неодноразове порушення правил проведення мітингу отримала неофіційну назву "дадінської" за іменем опозиційного активіста Ільдара Дадіна. У 2015 році його засудили до трьох років позбавлення волі. У лютому 2017 року, після того як Конституційний суд Росії уточнив тлумачення статті, вирок Дадіну скасував Верховний суд за відсутністю складу злочину.

Нагадаємо, у Криму ФСБ катувала львів'янина.

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