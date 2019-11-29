В работу энергосистемы Украины вернули еще один атомный блок
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся уже 13 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано261,19 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"29 ноября 2019 года в 1:36 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС подключен к сети после завершения капитального планового ремонта. Проводится набор мощности", - указали в НАЭК.
Таким образом 29 ноября на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков, в частности:
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- На энергоблоке №1 Запорожской АЭС 65-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 370-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 900 МВт, РАЭС - 2860 МВт, ЮУАЭС - 2 390 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.
"За прошедшие сутки, 28 ноября, станциями выработано 261,19 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в компании.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, 27 ноября атомными станциями выработано 262,59 млн кВт-ч электроэнергии.