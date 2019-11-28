Українська енергосистема досі працює без трьох атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 12 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 262,59 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"27 листопада атомними станціями вироблено 262,59 млн кВт-г електроенергії", - вказали у НАЕК.
Також зазначається, 28 листопада на атомних станціях України в роботі 12 з 15 енергоблоків:
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- На енергоблоці №1 Запорізької АЕС 64-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 197-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 369-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 950 МВт, РАЕС – 2 865 МВт, ЮУАЕС – 2 045 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 26 листопада АЕС вироблено 262,60 млн кВт-г електроенергії.