Украинская энергосистема до сих пор работает без трех атомных блоков

"27 ноября атомными станциями выработано 262,59 млн кВт-ч электроэнергии", - указали в НАЭК.

Также отмечается, 28 ноября на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков:



На энергоблоке №1 Запорожской АЭС 64-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 197-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 369-е сутки среднего планового ремонта.



Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 950 МВт, РАЭС - 2865 МВт, ЮУАЭС - 2 045 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 26 ноября АЭС выработано 262,60 млн кВт-ч электроэнергии.