Украинская энергосистема до сих пор работает без трех атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 12 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 262,59 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"27 ноября атомными станциями выработано 262,59 млн кВт-ч электроэнергии", - указали в НАЭК.
Также отмечается, 28 ноября на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков:
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- На энергоблоке №1 Запорожской АЭС 64-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 197-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 369-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 950 МВт, РАЭС - 2865 МВт, ЮУАЭС - 2 045 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, 26 ноября АЭС выработано 262,60 млн кВт-ч электроэнергии.