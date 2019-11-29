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У роботу енергосистеми України повернули ще один атомний блок

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають уже 13 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 261,19 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

"29 листопада 2019 року о 1:36 енергоблок №3 Южно-Української АЕС підключено до енергомережі після завершення капітального планового ремонту. Проводиться набір потужності", - вказали у НАЕК.

Таким чином 29 листопада на атомних станціях України в роботі 13 з 15 енергоблоків, зокрема:

  • На енергоблоці №1 Запорізької АЕС 65-а доба капітального планового ремонту.
  • На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 370-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 900 МВт, РАЕС – 2 860 МВт, ЮУАЕС – 2 390 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.

"Минулої доби, 28 листопада, станціями вироблено 261,19 млн кВт-г електроенергії", - додали у компанії.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.

Нагадаємо, 27 листопада атомними станціями вироблено 262,59 млн кВт-г електроенергії.

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