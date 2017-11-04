В работе столичного метро возможны изменения из-за футбола

В частности, изменения в работе могут коснуться станций "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого" и "Олимпийская" из-за проведения матча между ФК "Динамо" (Киев) и "Ворскла" (Полтава).

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После окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход для пассажиров на этих трех станциях. Упомянутые мероприятия внедряются в целях безопасности и избежания скопления пассажиров на платформе, добавили в метрополитене.