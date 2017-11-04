У роботі столичного метро можливі зміни через футбол
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. У роботі столичного метро можливі обмеження на вхід до станцій поблизу НСК "Олімпійський" 5 листопада через футбольний матч. Про це йдеться у повідомленні КП "Київський метрополітен", передає УНН.
Зокрема, зміни у роботі можуть торкнутися станцій "Палац спорту", "Площа Льва Толстого" та "Олімпійська" через проведення матчу між ФК "Динамо" (Київ) та "Ворскла" (Полтава).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шевченко довикликав трьох футболістів у збірну
Після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження на вхід для пасажирів на цих трьох станціях. Згадані заходи впроваджуються з метою безпеки та уникнення скупчення пасажирів на платформі, додали у метрополітені.