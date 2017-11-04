У роботі столичного метро можливі зміни через футбол

Зокрема, зміни у роботі можуть торкнутися станцій "Палац спорту", "Площа Льва Толстого" та "Олімпійська" через проведення матчу між ФК "Динамо" (Київ) та "Ворскла" (Полтава).

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Після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження на вхід для пасажирів на цих трьох станціях. Згадані заходи впроваджуються з метою безпеки та уникнення скупчення пасажирів на платформі, додали у метрополітені.